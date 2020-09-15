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استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه بالوزارة اليوم، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.
وشهد الاستقبال بحث مسيرة العمل الخليجي المشترك في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز دور المنظومة الخليجية وتحقيق غاياتها وتطلعات شعوبها، وفقاً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون.وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله
15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442 03:35 PM
بحثا سبل تعزيز دور المنظومة الخليجية وتحقيق غاياتها
استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه بالوزارة اليوم، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.
وشهد الاستقبال بحث مسيرة العمل الخليجي المشترك في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز دور المنظومة الخليجية وتحقيق غاياتها وتطلعات شعوبها، وفقاً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون.
، وزير الخارجية يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون ،
المصدر : الخليج 365
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