، بالتفاصيل... للمواطنين كيف تحصل على "إذن سفر للخارج" من منصة "أبشر" ،

محمد بن مسعود - الدمام - محددة بيانات ومستندات

حددت قرارات وزارة الداخلية التي تخص فتح المنافذ والمطارات بشكل جزئي يوم 15سبتمبر 2020 لاستقبال المسافرين والقادمين من دول الخليج والمقيمين من الخارج بعض فئات المواطنين المسموح لهم بالسفر للخارج بشكل استثنائي ويكون رفع الطلب بالطريقة التالية:

1- الدخول الى موقع منصة أبشر وليس التطبيق.

2- ثم الضغط على "خدماتي".

3- ثم الضغط على الجوازات.

4- ثم اختيار أيقونة مركز الرسائل والطلبات.

5- ثم تدخل البيانات.

6- ثم تختار المديرية العامة للجوازات، ثم خدمة تصريح السفر الاستثنائي وارفق المستندات المؤكدة لسبب السفر ثم تقديم الطلب (إرساله).

الفئات التى يحق لها تقديم الطلب:

1- الموظفون الحكوميون (المدنيون والعسكريون) المكلفون بمهمات رسمية.

2- العاملون في البعثات الدبلوماسية والقنصلية والملحقيات السعودية في الخارج، والعاملون في المنظمات الإقليمية والدولية وعائلاتهم ومرافقوهم.

3- العاملون على وظائف دائمة، في منشآت عامة أو خاصة أو غير ربحية، خارج المملكة، ومن لديهم صفات وظيفية في شركات أو مؤسسات تجارية خارج المملكة.

4- رجال الأعمال الذين تتطلب ظروف أعمالهم السفر لإنهاء أشغالهم التجارية والصناعية، ومديرو التصدير والتسويق والمبيعات، الذين يتطلب عملهم زيارة عملائهم.

5- المرضى الذين يستلزم علاجهم سفرهم إلى خارج المملكة، بناءً على تقارير طبية، وبخاصة مرضى السرطان والمرضى المحتاجون إلى زراعة الأعضاء.



6- الطلبة المبتعثون والطلبة الدارسون على حسابهم الخاص والمتدربون في برامج الزمالة الطبية، الذين تتطلب دراستهم أو تدريبهم السفر إلى الدول التي يدرسون أو يتدربون فيها ومرافقوهم.

7- من لديهم حالات إنسانية، وبخاصة الحالتين الآتيتين: لم شمل الأسرة للمواطن أو المواطنة مع ذويهم المقيمين خارج المملكة. وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبوين أو أحد الأولاد خارج المملكة.

8- المقيمون خارج المملكة ومرافقوهم، الذين لديهم ما يثبت إقامتهم خارج المملكة.

9- المشاركون في المناسبات الرياضية الرسمية الإقليمية والدولية، ويشمل ذلك اللاعبين وأعضاء الطواقم الفنية والإدارية.وزارة الداخلية منصة أبشر