شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تسجيل 672 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 1092 والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 672 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1092 حالة تعافي يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 305,022 حالة، وتسجيل 33 حالة وفاة.

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