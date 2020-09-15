شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع أمين مجلس التعاون تعزيز دور المنظومة الخليجية والان نبدء بالتفاصيل
وجرى خلال الاستقبال بحث مسيرة العمل الخليجي المشترك في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز دور المنظومة الخليجية وتحقيق غاياتها وتطلعات شعوبها، وفقاً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون حفظهم الله.
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