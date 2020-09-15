شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد هويات 3 أشخاص تحرشوا بالنساء في أحد الأماكن العامة بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

صرّح مساعد المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من تحديد هويات ثلاثة أشخاص ظهروا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يتحرشون بمجموعة من النساء بألفاظ ذات مدلولات جنسية في أحد الأماكن العامة وتوثيقهم لذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهم ثلاثة مواطنين. وقد جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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