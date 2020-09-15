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ضبط 3 مواطنين تحرشوا بمجموعة من النساء بالرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على ثلاثة مواطنين ظهروا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وهم يتحرشون بمجموعة من النساء.
وكان مقطع فيديو متداول قد وثق قيام الشبان بالتلفظ بألفاظ ذات مدلولات جنسية في أحد الأماكن العامة.
كما قام هؤلاء الشبان قد قاموا بتوثيق ما فعلوه ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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