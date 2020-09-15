شكرا لقرائتكم شرطة المدينة تنفي طلب لجنة إزالة التعديات خروج أسرة من منزلها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-09-15 شرطة المدينة تنفي طلب لجنة إزالة التعديات خروج أسرة من منزلها متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة نفت شرطة منطقة المدينة المنورة، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل حول طلب لجنة إزالة التعديات خروج أسرة من منزلها لإزالته. Advertisements وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن طلب لجنة إزالة التعديات خروج أسرة من منزلها لإزالته. وأوضح أن الموقع المشار إليه في المقطع المتداول غير مأهول وليس له صك ملكية وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المدعي لمخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.



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