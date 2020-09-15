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جمعية أجياد تستقبل 811 مشاركًا ومشاركة في مسابقة حفظ المعوذتين
مسابقة إلكترونية عن بعد للأطفال الصغار
متابعات الخليج 365 - واس
أطلقت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في مكة المكرمة، اليوم ، مسابقة “حفظ المعوذتين الإلكترونية للصغار” ، بمشاركة (811) متسابقاً ومتسابقة، بإشراف فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة.
وتهدف المسابقة إلى استثمار التقنية الحديثة في الدعوة إلى الله –عز وجل- وتعليم الأطفال على بعض ما حثّ عليها الرسول –صلى الله عليه وسلم- بالمداومة على قراءتها في جميع الأحيان, ومعرفة الناشئة على فضائل بعض سور القرآن الكريم, وفتح آفاق حقيقية وجديدة للتنافس الشريف, واكتشاف المواهب ودعمها وتحفيزها.
وأكد نائب رئيس جمعية أجياد للدعوة الدكتور عصام الجفري على أن المشاركين والمشاركات في المسابقة يمثلون 30 مدينة من مدن المملكة, مشيرا إلى أن الجمعية تقوم الآن في فرز المشاركات وترشيح الفائزين حسب الشروط والمعايير التي وضعتها في بداية المسابقة.
وأفاد الجفري أن الجمعية ستعلن أسماء الفائزين لاحقًا بعد الإنتهاء من مرحلة التحكيم والتي ستكون خلال الأيام المقبلة بمشاركة عدد من أساتذة القراءات بجامعة أم القرى.
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