2020-09-15

الذهب يسجل أعلى مستوى في نحو أسبوعين

متابعات الخليج 365 - متابعة

بلغ الذهب أعلى مستوى في نحو أسبوعين، اليوم الثلاثاء، في ظل ضعف الدولار، ومع تحول اهتمام المستثمرين لاجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بحثًا عن تفاصيل بشأن خططه لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة، بينما يهدف إلى رفع معدل التضخم.

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وزاد الذهب في السوق الفورية 0.5% إلى 1966.47 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة، 1967.46 دولار، وهو أعلى مستوى منذ الثاني من سبتمبر.

وارتفع الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.7% إلى 1976.90 دولار.

وقال المحلل في “إي.دي اند إف مان كابيتال ماركتس”، إدوارد مير: “يبدو الذهب قويًا بصفة أساسية بسبب الدولار الأضعف، وانخفاض طفيف لعائدات سندات الخزانة الأمريكية”.

ونزل مؤشر الدولار مقابل منافسيه، ما يجعل الذهب أقل كلفة لحائزي العملات الأخرى.



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