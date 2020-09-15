سفارة المملكة لدى الكويت تعلن إعادة فتح قسم التأشيرات

2020-09-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت سفارة المملكة في الكويت، اليوم (الثلاثاء)، عن عزمها إعادة فتح قسم التأشيرات، موضحة عددًا من المكاتب التي سيتم مراجعتها للحصول على التأشيرات.

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وقالت السفارة، في بيان لها، إن فتح قسم التأشيرات سيكون اعتبارًا من يوم غد الأربعاء، موضحة أن التقديم للحصول على تأشيرة الدخول سيتم عبر المكاتب المعتمدة لدى السفارة فقط.

وأوضحت السفارة أسماء هذه المكاتب، مشيرة إلى أن تحديدها جاء حرصًا على سلامة وصحة المراجعين.

يذكر أنه بدأ منذ صباح اليوم سريان قرار إعادة فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية، والسماح بدخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وحاملي التأشيرات من الجنسيات الأخرى، باستثناء الدول التي تقرر اللجنة المعنية اتخاذ إجراءات وقائية بتعليق السفر إليها أو القدوم منها بسبب تفشي كورونا.

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