فيديو.. مواطن يروي تفاصيل فاجعة وفاة طفله بسبب إبرة بنجران

2020-09-15

متابعات الخليج 365 - نجران

روى مواطن تفاصيل فاجعة، وفاة طفله نتيجة خطأ طبي في أحد المستشفيات بمنطقة نجران، بعد أن تم إعطاؤه إبرة “مغذٍّ” في يده، مبيناً أنه كان يعاني من التهاب في الحلق.

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وقال متابعات الخليج 365 فاران آل مطارد خلال مداخلة مع برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إنه لاحظ تسريب المحاليل من يد الطفل بعد تركيبها قبل أن تنزعها الممرضة، كما لاحظ وجود تورم مكان موضع الإبرة فأخبرته بأنه سيزول مع التدليك، مشيراً إلى أن التورم زاد في المساء.

وأضاف أنه راجع قسم الطوارئ في المستشفى وكان الورم يزيد بشكل ملحوظ، وبعرضه على طبيب جراح قال إن يد الطفل بها صديد وتحتاج تنظيفاً وقام بذلك، منوهاً إلى أن الطفل كانت لديه حرارة بسيطة.

وتابع متابعات الخليج 365 آل مطارد أن طفله ازدادت حالته سوءاً وأدخل الإنعاش وبعدها إلى العناية المركزة ومن ثم أخبره مدير المستشفى بأن الطفل توفاه الله، لافتاً إلى أن يد الطفل أصبح لونها أسود قبل مراجعة المستشفى في المرة الثانية.



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