شكرا لقرائتكم فيديو.. مواطن يروي تفاصيل فاجعة وفاة طفله بسبب إبرة بنجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. مواطن يروي تفاصيل فاجعة وفاة طفله بسبب إبرة بنجران
تسببت في تكون الصديد وتورم اليد
متابعات الخليج 365 - نجران
روى مواطن تفاصيل فاجعة، وفاة طفله نتيجة خطأ طبي في أحد المستشفيات بمنطقة نجران، بعد أن تم إعطاؤه إبرة “مغذٍّ” في يده، مبيناً أنه كان يعاني من التهاب في الحلق.
وقال متابعات الخليج 365 فاران آل مطارد خلال مداخلة مع برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إنه لاحظ تسريب المحاليل من يد الطفل بعد تركيبها قبل أن تنزعها الممرضة، كما لاحظ وجود تورم مكان موضع الإبرة فأخبرته بأنه سيزول مع التدليك، مشيراً إلى أن التورم زاد في المساء.
وأضاف أنه راجع قسم الطوارئ في المستشفى وكان الورم يزيد بشكل ملحوظ، وبعرضه على طبيب جراح قال إن يد الطفل بها صديد وتحتاج تنظيفاً وقام بذلك، منوهاً إلى أن الطفل كانت لديه حرارة بسيطة.
وتابع متابعات الخليج 365 آل مطارد أن طفله ازدادت حالته سوءاً وأدخل الإنعاش وبعدها إلى العناية المركزة ومن ثم أخبره مدير المستشفى بأن الطفل توفاه الله، لافتاً إلى أن يد الطفل أصبح لونها أسود قبل مراجعة المستشفى في المرة الثانية.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. مواطن يروي تفاصيل فاجعة وفاة طفله بسبب إبرة بنجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.