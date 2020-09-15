شكرا لقرائتكم الجبير يستعرض مع وزير خارجية السنغال العلاقات الثنائية والشأن اليمني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-09-15 الجبير يستعرض مع وزير خارجية السنغال العلاقات الثنائية والشأن اليمني متابعات الخليج 365 - واس Advertisements أجرى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، بمعالي وزير الخارجية والسنغاليين في الخارج أمادو باه. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبالأخص فيما يتعلق بالشأن اليمني.



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