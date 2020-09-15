، أمير الجوف يوجه بإعداد دراسة عن فرص التوطين بالمنطقة‎ ،

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رأس أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، عبر الاتصال المرئي من مكتبه بالإمارة اليوم، اجتماع اللجنة العليا للتوطين، بمشاركة وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان، وأعضاء اللجنة من مديري الجهات ذات العلاقة.
وأكد أمير منطقة الجوف في بداية الاجتماع على تطبيق الأمر الملكي الكريم لتوطين وظائف عقود التشغيل والصيانة لدى جميع الإدارات الحكومية ومتابعة ذلك بصفة دائمة، موجهاً جامعة الجوف لإعداد دراسة وافية وشاملة عن ما تم توطينه سابقاً والمهن التي من الممكن توطينها مستقبلاً في المنطقة لإيجاد مزيد من فرص عمل لائقة لأبناء وبنات منطقة الجوف وفق بيئة عمل جاذبة .
واستعرض الاجتماع عددًا من الموضوعات الخاصة بالتوطين ومهام اللجنة والاطلاع على القرارات والإحصائيات، حيث بلغ عدد الفرص التي أتيحت في المنطقة أكثر من 1100 فرصة وظيفية، مؤكداً على إتاحة المزيد من الفرص لتمكين المرأة السعودية في سوق العمل وفق بيئة مناسبة وبما ينسجم وأهداف رؤية المملكة 2030، والعمل على تصحيح جميع بيانات الموظفين بالقطاع الخاص بالتأمينات.
واتُخذت في نهاية الاجتماع عدد من التوصيات اللازمة ومنها ضم مدير فرع صندوق الموارد البشرية "هدف" ضمن أعضاء اللجنة العلياء للتوطين.
وأعرب أمير الجوف عن شكره لجهود الجميع في هذا الجانب خدمة لأبناء وبنات المنطقة .
الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز
15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442 02:45 PM
خلال اجتماع اللجنة العليا.. وأتيحت فيها أكثر من 1100 فرصة وظيفيةأمير الجوف يوجه بإعداد دراسة عن فرص التوطين بالمنطقة
رأس أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، عبر الاتصال المرئي من مكتبه بالإمارة اليوم، اجتماع اللجنة العليا للتوطين، بمشاركة وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان، وأعضاء اللجنة من مديري الجهات ذات العلاقة.
وأكد أمير منطقة الجوف في بداية الاجتماع على تطبيق الأمر الملكي الكريم لتوطين وظائف عقود التشغيل والصيانة لدى جميع الإدارات الحكومية ومتابعة ذلك بصفة دائمة، موجهاً جامعة الجوف لإعداد دراسة وافية وشاملة عن ما تم توطينه سابقاً والمهن التي من الممكن توطينها مستقبلاً في المنطقة لإيجاد مزيد من فرص عمل لائقة لأبناء وبنات منطقة الجوف وفق بيئة عمل جاذبة .
واستعرض الاجتماع عددًا من الموضوعات الخاصة بالتوطين ومهام اللجنة والاطلاع على القرارات والإحصائيات، حيث بلغ عدد الفرص التي أتيحت في المنطقة أكثر من 1100 فرصة وظيفية، مؤكداً على إتاحة المزيد من الفرص لتمكين المرأة السعودية في سوق العمل وفق بيئة مناسبة وبما ينسجم وأهداف رؤية المملكة 2030، والعمل على تصحيح جميع بيانات الموظفين بالقطاع الخاص بالتأمينات.
واتُخذت في نهاية الاجتماع عدد من التوصيات اللازمة ومنها ضم مدير فرع صندوق الموارد البشرية "هدف" ضمن أعضاء اللجنة العلياء للتوطين.
وأعرب أمير الجوف عن شكره لجهود الجميع في هذا الجانب خدمة لأبناء وبنات المنطقة .
، أمير الجوف يوجه بإعداد دراسة عن فرص التوطين بالمنطقة ،
المصدر : الخليج 365
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