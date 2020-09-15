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ذكر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم (الثلاثاء)، أن علاقة التكتل بتركيا تمر بلحظة فارقة.
وقال "بوريل" أمام البرلمان الأوروبي: "إن العلاقات بأنقرة تمر بلحظة فارقة في التاريخ وستسير في اتجاه ما أو في عكسه اعتمادًا على ما سيحدث في الأيام المقبلة"، وفقاً لـ"رويترز".
ودعا مسؤول السياسية الخارجية تركيا إلى التراجع عن نزاع بشرق البحر المتوسط واحترام حقوق الإنسان.
ومن المقرر أن يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل لبحث مسألة تركيا.
15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442 02:44 PM
دعا أنقرة إلى التراجع عن نزاع شرق المتوسط
ذكر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم (الثلاثاء)، أن علاقة التكتل بتركيا تمر بلحظة فارقة.
وقال "بوريل" أمام البرلمان الأوروبي: "إن العلاقات بأنقرة تمر بلحظة فارقة في التاريخ وستسير في اتجاه ما أو في عكسه اعتمادًا على ما سيحدث في الأيام المقبلة"، وفقاً لـ"رويترز".
ودعا مسؤول السياسية الخارجية تركيا إلى التراجع عن نزاع بشرق البحر المتوسط واحترام حقوق الإنسان.
ومن المقرر أن يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل لبحث مسألة تركيا.
، "بوريل": علاقة الاتحاد الأوروبي بتركيا تمر بلحظة فارقة ،
المصدر : الخليج 365
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