، قبل ساعات.. تعرّف على أبرز المنتجات المتوقعة في مؤتمر "أبل" ،

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تنظم شركة "أبل" الأمريكية، اليوم، مؤتمرها السنوي افتراضياً، وسط توقعات بأن يكون مختلفاً عن الأعوام الماضية؛ نظراً لأن جائحة كورونا، قد أضرت بخطط الشركة خلال العام الجاري وأثرت على تجهيزاتها.
ومن المتوقع أن يكون حدث اليوم عبارة عن عرض فيديو تم إنتاجه ببراعة على غرار ما قدمته "أبل" في مؤتمر المطورين قبل عدة أشهر علما ان أكثر قطاع قد يكون أصيب بالضرر هو قطاع الآيفون، حيث أعلنت الشركة في أكثر من مناسبة، إلى جانب شركات متعاونة معها، عن تأجيل محتمل لطرح أجهزة سلسلة "آيفون 12" المقبلة حتى أكتوبر، على عكس كل عام حين كانت تطرح في أواخر سبتمبر.
ووفق موقع "رام نيوز" الإماراتي تشير التقارير الواردة من مصادر مقربة من شركة "أبل" إلى أن المؤتمر السنوي، اليوم، لن يحمل أي شيء عن "آيفون 12" ولن يشهد عرضاً للهاتف أو حديثاً عن موعد طرحه في الأسواق.
ويلمح شعار "Time Flies" للحدث إلى أننا سنرى ساعات "أبل" على الأقل، ويتزايد الحديث عن طرح الشركة الأمريكية الإصدار الجديد من ساعاتها Apple Watch Series 6.
ويدور الحديث في الأروقة التقنية عن إصدار جديد من iPad Air قد يتم الكشف عنه بتصميم جديد، تغيب فيه الحواف الكبيرة وتكون الأفضلية فيه للشاشة الكاملة.
ووفق "بلومبيرغ"، يبدو أن هناك جهاز HomePod صغير الحجم وبأسعار معقولة، إلى جانب سماعات رأس جديدة فوق الأذن في طور العمل على أن يتم الكشف عنها هذا الخريف.
ويحتمل أن تكشف "أبل" كذلك في المؤتمر عن أجهزة تتبع المواقع والأماكن التي أسمتها الشركة AirTags، وتم الإعلان عن دخول مرحلة التصنيع سابقاً منذ عدة أسابيع.شركة أبل أبل
15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442 02:55 PM
تقارير تستبعد طرح أي معلومات جديدة عن "آيفون 12".. موعده أكتوبرقبل ساعات.. تعرّف على أبرز المنتجات المتوقعة في مؤتمر "أبل"
تنظم شركة "أبل" الأمريكية، اليوم، مؤتمرها السنوي افتراضياً، وسط توقعات بأن يكون مختلفاً عن الأعوام الماضية؛ نظراً لأن جائحة كورونا، قد أضرت بخطط الشركة خلال العام الجاري وأثرت على تجهيزاتها.
ومن المتوقع أن يكون حدث اليوم عبارة عن عرض فيديو تم إنتاجه ببراعة على غرار ما قدمته "أبل" في مؤتمر المطورين قبل عدة أشهر علما ان أكثر قطاع قد يكون أصيب بالضرر هو قطاع الآيفون، حيث أعلنت الشركة في أكثر من مناسبة، إلى جانب شركات متعاونة معها، عن تأجيل محتمل لطرح أجهزة سلسلة "آيفون 12" المقبلة حتى أكتوبر، على عكس كل عام حين كانت تطرح في أواخر سبتمبر.
ووفق موقع "رام نيوز" الإماراتي تشير التقارير الواردة من مصادر مقربة من شركة "أبل" إلى أن المؤتمر السنوي، اليوم، لن يحمل أي شيء عن "آيفون 12" ولن يشهد عرضاً للهاتف أو حديثاً عن موعد طرحه في الأسواق.
ويلمح شعار "Time Flies" للحدث إلى أننا سنرى ساعات "أبل" على الأقل، ويتزايد الحديث عن طرح الشركة الأمريكية الإصدار الجديد من ساعاتها Apple Watch Series 6.
ويدور الحديث في الأروقة التقنية عن إصدار جديد من iPad Air قد يتم الكشف عنه بتصميم جديد، تغيب فيه الحواف الكبيرة وتكون الأفضلية فيه للشاشة الكاملة.
ووفق "بلومبيرغ"، يبدو أن هناك جهاز HomePod صغير الحجم وبأسعار معقولة، إلى جانب سماعات رأس جديدة فوق الأذن في طور العمل على أن يتم الكشف عنها هذا الخريف.
ويحتمل أن تكشف "أبل" كذلك في المؤتمر عن أجهزة تتبع المواقع والأماكن التي أسمتها الشركة AirTags، وتم الإعلان عن دخول مرحلة التصنيع سابقاً منذ عدة أسابيع.
، قبل ساعات.. تعرّف على أبرز المنتجات المتوقعة في مؤتمر "أبل" ،
المصدر : الخليج 365
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