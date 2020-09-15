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محمد بن مسعود - الدمام - أكد نادي السد القطري، تعرض لاعبه سعود النصر للإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وكان النصر متواجداً في معسكر فريقه الذي يستعد لمواجهة العين الإماراتي، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، حيث انطلقت الاثنين، منافسات دور المجموعات لغرب القارة في العاصمة القطرية الدوحة، وتستمر حتى الثالث من أكتوبر المقبل.
وكان الاتحاد الآسيوي كشف في بيان له، اليوم الثلاثاء، عن وجود عينة إيجابية واحدة في فحوص كورونا التي تم إجراؤها على الأندية المشاركة، حيث أكد أنها ترجع للاعب في فريق السد دون الكشف عن هويته.
نادي السد القطري سعود النصر
15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442 02:45 PM
أكد نادي السد القطري، تعرض لاعبه سعود النصر للإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وكان النصر متواجداً في معسكر فريقه الذي يستعد لمواجهة العين الإماراتي، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، حيث انطلقت الاثنين، منافسات دور المجموعات لغرب القارة في العاصمة القطرية الدوحة، وتستمر حتى الثالث من أكتوبر المقبل.
وكان الاتحاد الآسيوي كشف في بيان له، اليوم الثلاثاء، عن وجود عينة إيجابية واحدة في فحوص كورونا التي تم إجراؤها على الأندية المشاركة، حيث أكد أنها ترجع للاعب في فريق السد دون الكشف عن هويته.
، قبل مواجهة العين في دوري الأبطال.. "النصر" يصاب بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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