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سفارة المملكة في الكويت تعلن إعادة فتح قسم التأشيرات

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الرياض - علي القحطاني - خالد الظفيري (صدى):

أعلنت سفارة المملكة في الكويت، اليوم الثلاثاء، عن إعادة فتح قسم التأشيرات ابتداء من يوم الاربعاء ٢٨ محرم ١٤٤٢هـ الموافق ١٦ سبتمبر ٢٠٢٠م.

وأوضحت السفارة، أنه حرصا على سلامة وصحة المراجعين، فإن التقديم للحصول على التأشيرة سيتم عن طريق المكاتب المعتمدة لدى للسفارة فقط.

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