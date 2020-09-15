شكرا لمتابعة خبر عن فوائد يقدمها مفتاح السلامة لرحلة آمنة على قطار سار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يمتلك قطار سار "مفتاح السلامة" وهو عبارة عن مفتاح يتم الضغط عليه من قبل قائد القطار كل 30 ثانية.

ويعد هذا المفتاح من أحد الآليات التى يتم الاستناد عليها لضمان سلامة رحلة القطار والحفاظ على سلامة الراكبين.

ويوجد هذا المفتاح في غرفة القيادة والتحكم داخل القطار، ويتم إيقاف حركة القطار من قِبَل غرفة القيادة والتحكم بشكل آلي، عند مرور 30 ثانية بدون الضغط على هذا المفتاح.