شكرا لمتابعة خبر عن 4 فئات ممنوعة من التبرع بالدم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، اليوم الثلاثاء، عن أربع فئات من الأشخاص ممنوعون من التبرع بالدم.

وأوضح المستشفى، أن تلك الفئات هي: الشخص الذي أجريت له عملية نقل دم أو أحد مكوناته أو أجريت له عملية جراحية منذ فترة تقل عن 12 شهرًا، والشخص المصاب بأحد الأمراض المعدية، والتي ثبت أنها تنتقل عن طريق نقل الدم الملوث بجرثومة المرض مثل الإيدز أو التهاب الكبد الفيروسي والزهري والملاريا.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى الشخص المصاب بأحد الأمراض المزمنة مثل السرطان والقلب والصرع والسكري الذي يحتاج إلى الأنسولين في علاجه، والشخص المصاب بأحد أمراض الدم، مثل فقر الدم والثلاسيميا ومرضى الحساسية كالربو أو الحساسية من الأدوية.