شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ولي أمر يوثق تجربة ابنه مع منصة "مدرستي" مشيدا بالمعلم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): وثق ولي أمر أحد الطلاب تجربة إبنه مع وثق ولي أمر أحد الطلاب تجربة إبنه مع منصة مدرستي ، مشيدا المعلم. وأظهر مقطع الفيديو، معلم الرياضيات وهو يشرح الدروس للتلميذ بشكل مبسط وواضح. وأثنى ولي الأمر بدرس المعلم الرياضيات في متوسطة الإمام البخاري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. ولي أمر يوثق تجربة ابنه مع منصة "مدرستي" مشيدا بالمعلم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.