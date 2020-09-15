شكرا لمتابعة خبر عن مدينة الملك سعود الطبية تحذر من الرياضات العشوائية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أطلقت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بمركز صحة القلب، تحذيرات من مخاطر الرياضات العشوائية مثل: الرياضات التنافسية أو الرياضات الترفيهية أو التمارين عالية الشدة؛ خاصة على المصابين بأمراض القلب الصمامية الشديدة أو اعتلال عضلة القلب.

وقال استشاري أمراض القلب والقسطرة التداخلية للكبار، الدكتور نايف العسيري، أن ‎إرشادات جمعيات القلب الأوروبية والأمريكية المنشورة حديثاً تشير ‎إلى أن التمارين الهوائية المعتدلة الشدة ‎ لمدة 150 دقيقة على الأقل في الأسبوع أو 75 دقيقة في الأسبوع من التمارين الشديدة في معظم الأيام يجب أن يتم الحث عليها في جميع الأفراد المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأوضح أنه قد تم تفصيل الاعتبارات الخاصة للأفراد الذين يعانون من السمنة، وارتفاع ضغط الدم الخاضع للسيطرة بشكل جيد، وزيادة الدهون في الدم أو مرض السكري، والتي تشمل إضافة تدريب المقاومة 3 مرات في الأسبوع إلى التمارين الهوائية المعتدلة أو القوية.