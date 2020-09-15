شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الزعاق يعلن انتصاف موسم سهيل ويكشف أهم علاماته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلن عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، خالد الزعاق، أن اليوم هو انتصاف موسم سهيل. أعلن عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، خالد الزعاق، أن اليوم هو انتصاف موسم سهيل. وأوضح الزعاق أبرز علامات هذا الانتصاف، ومنها كثرة الحليب بالمواشي، وكثرة سحب وسوم الوسم. وأضاف أن طول الليل سيتساوى مع طول النهار بعد 12 يوما، وسيصاحب ذلك انكماش الحرارة النهارية.

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