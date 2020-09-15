شكرا لمتابعة خبر عن "حساب المواطن": 3 خطوات لإستعادة كلمة المرور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف حساب المواطن الخطوات اللازمة لإستعادة المستفيد لكلمة المرور في حال تم نسيانها، والتي تم تحديدها في 3 خطوات.

وأوضح خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن بأنه يمك استعداد كلمة المرور من خلال الدخول إلى البوابة الإلكترونية، ثم الصفحة الرئيسية، وآخرها الضغط على أيقونة نسيت كلمة المرور.

ويذكر أن برنامج حساب المواطن قد أودع في وقت سابق، 1.9 مليار ريال مخصص دعم الدفعة الـ 34 لشهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الرابعة والثلاثين 10.7 مليون مستفيد وتابع.