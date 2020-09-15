شكرا لمتابعة خبر عن 1000 ريالًا غرامة غسل السيارات في الأماكن العامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة العاصمة المقدسة، اليوم الثلاثاء، أن عقوبة غسل السيارات في الأماكن العامة تصل إلى 1000 ريالًا، كما تم تنظيم حملة لمكافحة ظاهرة الغسل العشوائي للسيارات.
وعملت وكالة البلديات متمثلة في بلدية الشوقية الفرعية بمكة، على تنظيم حملة على منشآت تأجير السيارات لمتابعة مدى التزامها بضوابط الحد المسموح به لوقوف المركبات العائدة، وكذلك مخالفات غسل المركبات في الأماكن الغير مخصصة لذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر 1000 ريالًا غرامة غسل السيارات في الأماكن العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.