شكرا لمتابعة خبر عن 1000 ريالًا غرامة غسل السيارات في الأماكن العامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة العاصمة المقدسة، اليوم الثلاثاء، أن عقوبة غسل السيارات في الأماكن العامة تصل إلى 1000 ريالًا، كما تم تنظيم حملة لمكافحة ظاهرة الغسل العشوائي للسيارات.

وعملت وكالة البلديات متمثلة في بلدية الشوقية الفرعية بمكة، على تنظيم حملة على منشآت تأجير السيارات لمتابعة مدى التزامها بضوابط الحد المسموح به لوقوف المركبات العائدة، وكذلك مخالفات غسل المركبات في الأماكن الغير مخصصة لذلك.