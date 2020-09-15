شكرا لمتابعة خبر عن صورة نادرة للمؤسس الملك عبدالعزيز تعود للثلاثينات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نشرت صورة تاريخية نادرة للمؤسس الملك عبدالعزيز، وهو ينزل من سيارته في الثلاثينات. نشرت صورة تاريخية نادرة للمؤسس الملك عبدالعزيز، وهو ينزل من سيارته في الثلاثينات. وأوضحت الصورة الملك وبجانبه، بعض من رجاله، أثناء إرتجاله من السيارة، التي تعود الثلاثينات.

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