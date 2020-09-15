شاهد.. 3 خطوات لحل مشكلة عدم سماح الطلاب للشرح عبر مايكروسوفت تيمز

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضح فيديو توضيحي لمساعدة المعلمين والمعلمات،في حل مشكلة عدم سماع الطلاب والطالبات لشرح الدروس خلال برنامج مايكروسوفت تيمز. أوضح فيديو توضيحي لمساعدة المعلمين والمعلمات،في حل مشكلة عدم سماع الطلاب والطالبات لشرح الدروس خلال برنامج مايكروسوفت تيمز. وأوضح بأنه لحل هذة المشكلة، يتم الضغط على القفل، فيظهر الميكروفون فيتم تعديله بسماح. ويذكر أن عدد من الطلاب والطالبات قد شكوا من مشكلة عدم سماع صوت الدروس في برنامج مايكروسوفت تيمز

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