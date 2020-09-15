شكرا لمتابعة خبر عن "تويتر" يوقف حساب طيار ركن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قرر موقع "تويتر" إيقاف حساب طيار ركن عرف عنه مهاجمته للمملكة وزعمه بأنه مواطن سعودي، حيث تصدر هاشتاج تحت إسم إيقافحسابطيار_ركن التريند.

وتفاعل مغردون بأن حساب طيار ركن، عمل منذ سنوات، على محاولة تضليل آلاف السعوديين بنشر دعاية غير مباشرة تستهدف الوقيعة بين المملكة و الإمارات، وتلك إستراتيجية تتبناها قطر وإعلامها بشكل واضح منذ سنوات عديدة.

ويذكر أن نايفكو، نشر صورة تظهر تباهي صاحب حساب ”طيار ركن“ قبل سنوات بسيارته القطرية قائلا: ”السيارة التي صور طبلونها طيار ركن يوم الأحد الماضي، لإثبات أنه سعودي، هذي لوحتها، تقدر تنكر ياغالي؟ اذا تقدر تنكر .. وريني شجاعتك.