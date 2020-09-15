«الشورى»‏ يطالب «الشؤون الإسلامية»‏ بالربط بين إنجازاتها

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد مجلس الشورى - في قرار أصدره اليوم الثلاثاء - أنه على وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الربط بين إنجازاتها وأهدافها وهيكلها التنظيمي وبخاصة أهداف وكالات الوزارة الخمس من خلال تفعيل مقاييس الأداء الخاصة بها لقياس ما تحقق من الأهداف.

‏‎وطالب المجلس، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالعناية بترجمة معاني القرآن الكريم أثناء القراءة في صلاتي التراويح والتهجد في رمضان في الحرمين الشريفين بالاستعانة بخبراء ومتخصصين في الترجمة والتفسير واللغة العربية.

وأشار إلى أن على الوزارة وضع مرشّدات لاستهلاك المياه في الجوامع والمساجد والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للاستفادة من خبراتها في إعادة تدوير المياه على مرافق المساجد، وترشيد استهلاك الكهرباء في الجوامع والمساجد، والعمل على تركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية في الجوامع والمساجد.