شاهد.. عمرو دياب يحيي أول حفل بالسعودية في ظل جائحة كورونا

لأول مرة منذ تفشي جائحة كورونا ؛ أحيا النجم المصري عمرو دياب، يوم أمس الاثنين، حفلاً على شواطئ مدينه ينبع السعودية.

وكانت قد أعلنت الشركة المنظمة للحفل، إقامتها للحفل وفقاً للإجراءات الاحترازية لموجهة تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأحيا عمرو الحفل عصر الاثنين بمشاركة فرقته الموسيقية كاملة، وقدم الهضبة مجموعة من أغنياته الشهيرة والتي طلبها الجمهور السعودي ورددها معه. حسبما أورد موقع "المصري اليوم".

كان عمرو دياب قد طرح مؤخرا أغنية أماكن السهر والتي حققت نجاحا كبيرا، وتصدرت قوائم تطبيقات الموسيقى ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وهي من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي.