بالفيديو.. «الزعاق» يحدد الوقت المتبقي على تساوي ساعات النهار والليل

أوضح المتخصص في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية الدكتور خالد الزعاق، علامات انتصاف موسم سهيل، ومنها أنه متبقي 12 يومًا على تساوي ساعات الليل والنهار.

وقال الزعاق، عبر تويتر، إن اليوم الثلاثاء انتصاف سهيل، ومن أهم علاماته: كثرة الحليب بالمواشي، وكثرة سحب وسوم الوسم، وبداية التأثير الحقيقي للوسم أي أن (المطر هالوقت ينبت ما ينبته الوسم).

وأشار الزعاق إلى أن انتصاف موسم سهيل يعني أنه متبقي 12 يومًا على تساوي طول الليل والنهار، وهو موعد انكماش الحرارة النهارية والرطوبة على السواحل، مضيفًا أنه متبقي 26 يومًا على دخول ألطف وأروع موسم بالسنة وهو موسم الوسم، ومع دخوله ينعزل الصيف.

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