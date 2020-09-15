بين أهم علامات انتصاف موسم سهيل..
أوضح المتخصص في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية الدكتور خالد الزعاق، علامات انتصاف موسم سهيل، ومنها أنه متبقي 12 يومًا على تساوي ساعات الليل والنهار.
وقال الزعاق، عبر تويتر، إن اليوم الثلاثاء انتصاف سهيل، ومن أهم علاماته: كثرة الحليب بالمواشي، وكثرة سحب وسوم الوسم، وبداية التأثير الحقيقي للوسم أي أن (المطر هالوقت ينبت ما ينبته الوسم).
وأشار الزعاق إلى أن انتصاف موسم سهيل يعني أنه متبقي 12 يومًا على تساوي طول الليل والنهار، وهو موعد انكماش الحرارة النهارية والرطوبة على السواحل، مضيفًا أنه متبقي 26 يومًا على دخول ألطف وأروع موسم بالسنة وهو موسم الوسم، ومع دخوله ينعزل الصيف.
اقرأ أيضًا:
«الحصيني» يُحدد بداية فصل الشتاء بالسعودية.. ويتوقع موعد أهم مواسم الأمطار
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. «الزعاق» يحدد الوقت المتبقي على تساوي ساعات النهار والليل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.