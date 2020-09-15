مجلس الشورى يطالب باستخدام الطاقة النووية والشمسية في تحلية المياه

طالب مجلس الشورى - في قرار أصدره اليوم – المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وضع استراتيجية تفصيلية لتحقيق الاستدامة التشغيلية والاقتصادية لقطاع تحلية المياه المالحة في المملكة.

كما طالب المجلس –خلال مناقشة التقرير السنوي للمؤسسة للعام المالي 1440- 1441 هـ - بالتوسع والتنويع في مصادر الطاقة البديلة والمتجددة «مثل الطاقة النووية والشمسية وطاقة الرياح» لضمان تحقيق توازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية.

ولفت الشورى، إلى أنه على المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، دراسة استثمار والاستفادة من الغازات المنبعثة من محطات التحلية، والتوسع في الاستفادة من مكونات مياه الرجيع بإعادة تدويرها وتطوير الفرص لتحويلها إلى أصول قابلة للتداول بما ينسجم مع متطلبات آلية التنمية النظيفة.

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جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الخامسة والخمسين للسنة الرابعة من الدورة السابعة، التي انعقدت عبر الاتصال المرئي برئاسة نائب رئيس المجلس د. عبدالله المعطاني.

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