بالفيديو.. نقل مواد بناء داخل مركبة خاصة.. و«المرور» يتدخل

أعلن المرور السعودي، القبض على قائد مركبة في عرعر بالحدود الشمالية خاصة قام بنقل مواد البناء بها بالمخالفة للأنظمة، كما قام بالسير عكس الطريق.

وذكر المرور –عبر تويتر- ردًا على بلاغ من مواطن، بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

وكان المواطن نشر مقطع مصور لمركبة خاصة بأحد الوافدين وهو يقوم بنقل مواد بناء بها «خشب» والسير عكس الطريق.

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