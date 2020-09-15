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بالفيديو.. عودة حركة السفر إلى طبيعتها عبر جسر الملك فهد

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بعد السماح بالخروج والدخول لبعض الفئات..

عادت حركة السفر تدريجيًّا إلى طبيعتها عبر جسر الملك فهد، وذلك بعد قرار السماح بسفر ودخول بعض الفئات.

وذكرت قناة الإخبارية، في تقرير لها، أنه بدءًا من اليوم تم تطبيق قرار وزارة الداخلية بفتح المعابر البرية والجوية والبحرية للفئات المستثناة، ومهم الطلاب ورجال الأعمال والحالات الاستثنائية والبعثات الدبلوماسية وغيرها.

وبينت أن هناك ضوابط لمن يريد الدخول إلى المملكة، ومنها شهادة فحص لم يمضِ عليها أكثر من 48 ساعة.

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