«هيئة المواصفات» تنصح بالتأكد من 5 أشياء عند استخدام الخرسانة الجاهزة لبناء المنزل

وجّهت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، نصيحة بالتأكد من خمسة أشياء عند استخدام الخرسانة الجاهزة في بناء المنزل.

ونشرت الهيئة –عبر حسابها على تويتر- إنفوجرافًا، بيّنت من خلاله ضرورة التأكد من خمسة أشياء عند استخدام الخرسانة الجاهزة، وهي:

1 ـ حصول مصنع الخرسانة على علامة الجودة السعودية.

2 ـ عدم مرور أكثر من ساعة ونصف الساعة على إنتاج الخرسانة عند الاستخدام.

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3 ـ أن لا تتجاوز درجة حرارة الخرسانة 35 درجة مئوية.

4 ـ قراءة ورقة التسليم بدقة والتأكد من أن الخرسانة المستلمة هي نفس المطلوبة.

5 ـ التقيد بإضافة معدات الماء إلى الخرسانة الموصى بها في المواصفات القياسية.

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