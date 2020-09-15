بعد اختياره رئيسًا للجنة العقارية بغرفة الرياض.. المرشد: نسعى لتطوير القطاع وتعزيز النمو الاقتصادي

أعلنت اللجنة العقارية بغرفة الرياض، اختيار نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة محمد بن عبدالله المرشد رئيسًا للجنة، وماجد بن محمد الشلهوب نائبًا للرئيس.

جاء ذلك، بالاجتماع الأول للجنة العقارية في الدورة «18»، والذي عبّر خلاله، المرشد عن شكره لأعضاء اللجنة على ثقتهم باختياره لرئاسة اللجنة، منوهًا بأن اللجنة ستركز عملها لتطوير القطاع لدعم وتعزيز النمو الاقتصادي والمساهمة في تحقيق أهداف «رؤية 2030»، وستعمل على التواصل مع المستثمرين كافة ومع الجهات ذات العلاقة؛ لتعزيز دور القطاع بمسيرة التنمية الوطنية التي تعيشها بلادنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

وقال المرشد، إن عمل اللجنة في المرحلة المقبلة سيكون مرتكزًا على استراتيجية واضحة تستهدف النهوض بالقطاع والعمل على ايجاد الحلول للتحديات وذلك بالتواصل والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشئون القطاع، مؤكدًا أن العديد من القرارات والتشريعات التي صدرت مؤخرًا ساهمت في تنظيم القطاع بما ينعكس على مساهمته في الناتج الوطني، مشيرًا إلى أن القطاع العقاري يعد ركيزة أساسية ومصدرًا مهمًا لتنويع مصادر الدخل الوطني مؤكدًا أهمية مواكبة القطاع لمستهدفات رؤية المملكة الطموحة.

وأضاف أن المشاريع الكبرى التي يتم العمل عليها ستنعكس على نمو القطاع العقاري وتعزيز موقعة كأحد أهم القطاعات المحركة للاقتصاد.