القيادة تهنئ رئيس المكسيك بذكرى الاستقلال

عبر برقيتين من خادم الحرمين وولي العهد..
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، إلى الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، رئيس الولايات المكسيكية المتحدة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب خادم الحرمين، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الولايات المكسيكية المتحدة الصديق، اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، إلى المكسيك، عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجيًا لحكومة وشعب الولايات المكسيكية المتحدة الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.
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