مستشفى الملك فيصل يُحذر: هذه الفئات ممنوعة من التبرع بالدم

أوضح مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، أن هناك أربع فئات من الأشخاص ممنوعون من التبرع بالدم.

وذكر المستشفى، عبر حسابه على تويتر، أن الفئات الممنوعة من التبرع بالدم تشمل:

أولًا: الشخص الذي أجريت له عملية نقل دم أو أحد مكوناته أو أجريت له عملية جراحية منذ فترة تقل عن 12 شهرًا.

ثانيًّا: الشخص المصاب بأحد الأمراض المعدية، والتي ثبت أنها تنتقل عن طريق نقل الدم الملوث بجرثومة المرض مثل الإيدز أو التهاب الكبد الفيروسي والزهري والملاريا.

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ثالثًا: الشخص المصاب بأحد الأمراض المزمنة مثل السرطان والقلب والصرع والسكري الذي يحتاج إلى الأنسولين في علاجه.

رابعًا: الشخص المصاب بأحد أمراض الدم، مثل فقر الدم والثلاسيميا ومرضى الحساسية كالربو أو الحساسية من الأدوية.

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