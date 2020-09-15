الجبير يبحث قضايا المنطقة والشأن اليمني مع وزير خارجية المغرب

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالًا هاتفيًا، مع وزير خارجية المملكة المغربية ناصر بوريطة.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، وبحث المستجدات والقضايا الإقليمية الراهنة ذات الاهتمام المشترك، وبالأخص ما يتعلق بالشأن اليمني.

Advertisements

اقرأ أيضًا:

الجبير يبحث مع وزراء خارجية الكويت والأردن والسودان العلاقات الثنائية وأبرز المستجدات

«الجبير» يناقش قضايا إقليمية ودولية مع وزير خارجية اليونان