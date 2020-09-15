«الشورى» يطالب بترشيد استهلاك الكهرباء بالمساجد.. وتركيب كاميرات مراقبة

طالب مجلس الشورى - في قرار أصدره اليوم – من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الربط بين إنجازاتها وأهدافها وهيكلها التنظيمي وبخاصة أهداف وكالات الوزارة الخمس من خلال تفعيل مقاييس الأداء الخاصة بها لقياس ما تحقق من الأهداف.

كما طالب المجلس، من وزارة الشؤون الإسلامية، بترشيد استهلاك الكهرباء في الجوامع والمساجد. وكذلك العمل على تركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية في الجوامع والمساجد.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الخامسة والخمسين للسنة الرابعة من الدورة السابعة، التي انعقدت عبر الاتصال المرئي، برئاسة نائب رئيس المجلس د. عبدالله المعطاني.

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