«الحصيني» يُحدد بداية فصل الشتاء بالسعودية.. ويتوقع موعد أهم مواسم الأمطار

أوضح الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، أن بداية «الوسم» سيكون في تاريخ 16 أكتوبر القادم، مشيرًا إلى أنه أهم مواسم الأمطار في المملكة والخليج.

وقال الحصيني –عبر تويتر- إن «المربعانية» ستبدأ في 7 ديسمبر القادم وهي البداية الفعلية للشتاء، موضحًا أن دخول الشتاء فلكيًّا وهو الانقلاب الشتوي في السعودية والنصف الشمالي من الأرض، سيحدث في 21 ديسمبر القادم.

وحول طقس اليوم الثلاثاء وليلة الأربعاء، قال الحصيني إنه متوقع هطول أمطار على أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان والسفوح الغربية منها، وهي أمطار متفاوتة الشدة، من خفيفة لغزيرة.

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كما توقع هبوب رياح متوسطة القوة على أجزاء من الساحل الغربي ونجران وبين حائل والقصيم وجنوب الرياض والشرقية وغرب الحفر، وكذلك على أجزاء من دولة الأمارات.

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