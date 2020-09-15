شاهد.. معلم بالرياض يتحدى السرطان وكورونا ويدرّس لطلابه من سريره بالمستشفى

رغم إصابته بالسرطان، لم يتوانَ المعلم محمد بن حسن الفيفي، من أداء واجبه تجاه طلابه؛ حيث أصرّ على شرح الدروس لهم من على سرير المستشفى.

وذكرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض –عبر حسابها على تويتر- أن معلم اللغة العربية محمد بن حسن الفيفي، من منسوبي مدرسة أبي عمرو الداني التابعة لمكتب تعليم الغرب، تحدى ظروف كورونا والسرطان، ومن السرير الأبيض ظل يتابع طلابه عبر منصة «مدرستي».

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