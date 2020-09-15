10 معلومات عن خدمات كريم للتوصيل في السعودية

بدأت شركة كريم مهمتها بتسهيل حياة الناس لتقدم خدمات نقل آمنة وموثوقة في العديد من البلدان التي تعمل بها، لتستمر بعد إطلاقها بسنوات بتوفير خدمات التوصيل التي تنوعت ما بين توصيل الأغراض و توصيل الطعام، لتحدث بذلك طفرة في قطاع التوصيل في السعودية وتخلق المزيد من الفرص للكباتن والمطاعم، واليوم توفر كريم عبر تطبيق الـSuper App خدمة «اطلب أي شيء» والتي من خلالها يمكن تقديم خدمة توصيل الطرود والأغراض على اختلافها، فضلًا عن خدمة التسوق للمستلزمات المنزلية بالنيابة عن العملاء وتوصيلها إلى الوجهات المطلوبة.

وقد جاءت هذه الخطوة من «كريم» للتسهيل أكثر على قاعدة عملائها، بما يعزز تجربتهم معها، من خلال منحهم الفرصة للاستفادة من حزمة من خيارات التوصيل بأقل عدد ممكن من الخطوات، وذلك ضمن منصة واحدة تتميز بتصميمها البسيط الذي يسهل معه الوصول السريع للخدمة المطلوبة.

ومن هنا ترغب كريم بمشاركة زبائنها بحقائق طريفة عن أبرز الطلبات المتكررة أو غير المتوقعة التي تستقبلها من زبائنها بشكل مستمر:

1. أطول رحلة توصيل كانت 500 كيلومتر بين الرياض والدمام، يا صبر الكابتن!

2. الدجاج بأنواعه كافة هو أكثر الأصناف التي قمنا بتوصيلها منذ أن بدأنا خدمة توصيل الطعام

3. المعمول هي أكثر الحلويات تفضيلاً لدى زبائن كريم… ياريت نحسب السعرات الحرارية بس

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4. نقدم عروضًا لمئات المطاعم شهريًا

5. صندوق من المياه المعدنية هو أول طلب تم توصيله مع خدمة «اطلب أي شيء»

6. أكثر طلبات يتم توصيلها بين الساعة 8-10 صباحًا ملابس من المغسلة أو طرود بريدية، وبالطبع القهوة الصباحية

7. أكثر منتج تم توصيله من البقالات خلال فترة الحظر هو الحليب

8. المفاتيح هي أكثر الطلبات التي نقوم بتوصيلها من البيت إلى المكتب

9. يفضل أكثر العملاء التواصل مع الكباتن عن طريق الشات، خاصة عند وجود قائمة تسوق طويلة

10. أكثر وجبة قمنا بتوصيلها خلال فترة الحظر هي وجبة الدجاج الكلاسيكية من مطعم البيك، بالإضافة لخلطة الثوم السرية!