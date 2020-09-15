«البنك الدولي» يشيد بالخدمات الرقمية للسعودية خلال جائحة كورونا

أشاد البنك الدولي بإجراءات المملكة في قطاع الاتصالات والإنترنت خلال جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن ذلك يرجع الى الاستثمار في البنية التحتية لقطاع الاتصالات خلال العقدين الماضيين.

وذكر البنك في تقرير له نشره عبر موقعه الإلكتروني، أن المملكة العربية السعودية تمكنت من تأمين استمرارية الوصول إلى مختلف خدمات الحكومة الالكترونية، بفضل استثمارها المستمر في البنية التحتية الرقمية الحديثة ومنصات الحكومة الرقمية خلال العقدين الماضيين.

وحول تطوير منصات للتعليم الإلكتروني في دول منطقة الشرق الأوسط، قالت رئيسة قطاع التقنية الرقمية بالبنك الدولي، بثنية الجورمازي، في تقريرها، إن بوابة التعليم الوطني «عين» أصبحت القناة الرئيسية للتعليم لأكثر من ستة ملايين مستخدم بالسعودية، وتم تحديث منصة التعليم الرقمية لتوفير 30 ألف جهاز للطلاب المحتاجين، بالإضافة إلى تقديم أكثر من 100 ألف ساعة تعليمية رقمية تفاعلية للطلاب الجامعيين.

وذكر التقرير، أنه مع انتقال دول الشرق الأوسط إلى مرحلة التعافي من كورونا، وسير البلدان بخطى بطيئة وحذرة نحو إعادة إطلاق اقتصادها، ينبغي على بلدان المنطقة العمل على زيادة سعة خطوط اتصالات النطاق العريض، وإدارة ازدحام الشبكات، وضمان استمرارية الخدمات العامة الحيوية.

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وكذلك تعزيز التقنيات المالية لأن الطلب على الخدمات الإلكترونية كالرعاية الصحية وأنظمة الدفع عبر الهواتف المحمولة وخدمات توصيل الأغذية والتجارة الإلكترونية مرشح للارتفاع بشكل ملحوظ.

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