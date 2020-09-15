خطة تستهدف 7800 مستفيد لرفع كفاءة الممارسين العدليين

أطلق مركز التدريب العدلي، خطته التدريبية للربع الأول من العام الهجري الجاري. وقال مدير عام مركز التدريب العدلي الدكتور فارس القرني: إن الخطة التدريبية تستهدف أكثر من 7880 مستفيدًا، وتسعى إلى رفع كفاءة وتأهيل الممارسين العدليين من خلال تقديم برامج نوعية.

وتشمل الخطة التدريبية المسار التطويري، وبرامج تمكين المراكز وجهات الاختصاص، إضافة إلى برامج تأهيل وتطوير المحامين والموثقين.

وفيما يتعلق بالمسار التطويري فيشتمل على برامج لعموم القضاة، ومحاكم الاستئناف، التجارية، العمالية، الجزائية، التنفيذ، الأحوال الشخصية، والعامة، وبرامج كتاب العدل والملازمين القضائيين.

وتتضمن العديد من المحاضرات التدريبية، واللقاءات مع الخبراء الدوليين، بجانب الندوات التي ستعقد بالتعاون مع شركاء المركز من الجهات الحكومية.

ويستهدف البرنامج التدريبي الخاص بالمحامين 1200 متدرب ببرنامج تأهيل المحامين، عبر مجموعة من الدورات أهمها نظرية الضمان في الفقه والقانون، المنازعات العمالية، المنازعات الإدارية، الأوراق التجارية، المهارات الإدارية والمالية لإدارة مكاتب المحاماة، مهارات حل المشكلات، مدونة السلوك المهني عند المحامي، ومهارات صياغة الأوقاف والوصايا. كما يستهدف برنامج الموثقين 500 موثق، عبر برنامج تعريفية وأخرى تأهيلية.