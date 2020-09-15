

مسقط 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس

وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 26 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 488 والمنومين في العناية المركزة 184.

// انتهى //

12:12ت م

0070



مسقط 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة بلغ 90660 إصابة والوفيات 797 بنسبة 8ر0% والمتعافين 84113 لتصل نسبة الشفاء إلى 7ر92%.وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 26 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 488 والمنومين في العناية المركزة 184.// انتهى //12:12ت م0070

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / 90660 إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في سلطنة عمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.