المملكة السعودية تسمح بعودة العمرة قريباً وإليكم الشروط

الثلاثاء 15 سبتمبر 2020

يترقب المسلمون في جميع أنحاء العالم السماح مجدداً بعودة العمرة، وهناك خطة تعمل عليها الآن وزارة الداخلية السعودية تفيد بالعودة التدريجية، تتضمن فتح الباب أمام معتمري الداخل كمرحلة أولى وفق إجراءات وقائية، منها حصول الراغب في العمرة على «تصريح أداء» من الجهة المعنية.



الخطة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية أول أمس (الأحد) تتضمن فتح الباب أمام معتمري الداخل بأعداد محدودة كمرحلة أولى وفق إجراءات وشروط تنظيمية، منها حصول الراغب في العمرة على «تصريح أداء» من الجهة المعنية، بحسب صحيفة «عكاظ».

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وأشار المصدر إلى أن خطة العودة التدريجية للعمرة ستبنى على تطبيق إلكتروني يحدد فيه تاريخ الأداء وساعته، على أن يكون لدى المعتمر تقرير طبي موثق يثبت سلامته من فايروس كورونا (كوفيد 19).

وأوضح أن وزارة الحج ستعلن خلال الأيام القادمة تفاصيل وشروط العودة التدريجية للعمرة.

يشار إلى أن وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور حسين الشريف أكد في وقت سابق أن الوزارة ستعمل على تقييم تجربة نجاح الحج الاستثنائي، وتطبيق إجراءات صحية وتنظيمية عالية الجودة، واستلهام تجربة النجاح في موسم العمرة القادم اعتماداً على البروتوكولات المعتمدة من وزارة الصحة وتدابيرها الوقائية ضد فايروس كورونا.