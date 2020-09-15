شكرا لقرائتكم خبر عن "الجبير" يستعرض التطورات الإقليمية مع وزيري خارجية باكستان والسنغال والان نبدء بالتفاصيل

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، بوزير خارجية باكستان شاه محمود قريشي. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها بما يخدم مصالح الشعبين، وآخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وبالأخص ما يتعلق بالشأن اليمني. كما أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء اتصالاً هاتفياً، بوزير الخارجية والسنغاليين في الخارج أمادو باه. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبالأخص فيما يتعلق بالشأن اليمني.

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