شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في الكويت تعيد فتح قسم التاشيرات غداً والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت سفارة المملكة في الكويت إعادة فتح قسم التأشيرات ابتداء من يوم الاربعاء ٢٨ محرم ١٤٤٢هـ الموافق ١٦ سبتمبر ٢٠٢٠م. وأوضحت لضمان سلامة وصحة المراجعين، فإن التقديم للحصول على تأشيرة الدخول سيتم عن المكاتب المعتمدة لدى للسفارة فقط.

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