شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يطالب بالإسراع في دمج مؤسستي التقاعد والتأمينات والان نبدء بالتفاصيل

• دراسة البدائل المختلفة لتيسير حصول المتقاعدين على تأمين صحي.

• دعوة "التحلية" لتعديل أسعار بيع وشراء الكهرباء لتتوافق مع أسعار القطاع الصناعي

• يطالب بتسريع إنجاز مشروع العقير السياحي

• إنشاء النزل التراثية والبيتية الصغيرة لاستقبال السياح

ناقش مجلس الشورى ، اليوم، التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1440- 1441 هـ. وأكدت عضو الشورى د. فوزية ابالخيل أهمية تقيد نظام الإفلاس بما رعاه نظام التأمينات الاجتماعية بجعل الأموال المستحقة للتأمينات الاجتماعية من أوائل الدائنين بعد مستحقات النفقة والعائلة. وطالب عضو الشورى د. عبدالاله ساعاتي بالإسراع في دمج مؤسستي التقاعد والتأمينات، وذلك بعد دمج وزارة العمل مع الخدمة المدنية في وازرة واحدة،وكون رئيس مجلس إدارة المؤسستين أصبح واحدًا، مما يسهم في تقليل النفقات، وِخفض العجز، وتشكيل قوة استثمارية للانطلاق في ميادين الاستثمار العالمية.

كما طالب عضو الشورى أ. عبدالله العجاجي بدراسة البدائل المختلفة لتيسير حصول المتقاعدين على تأمين صحي.

طالب عضو الشورى د. أحمد الزيلعي بأن تستثمر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في مناطق المملكة الأخرى ومنها تبوك وحائل والجوف وعسير وجازان وخلافها نظرًا لوجود عدد ليس بالقليل من المشتركين في التأمينات الاجتماعية. وتساءل عضو الشورى أ.محمد العجلان عن مدى وجود قاعدة بيانات نوعية وكافية و موفية بالغرض لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لخدمات المستفيدين والمشتركين في كلا القطاعين العام والخاص، كما طالب بدراسة البدائل الممكنة لحصول جميع المتقاعدين على التامين الصحي بكافة القطاعات.

وفي قرار أصدره اليوم أكد الشورة أنه على الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء زيادة التواصل والتعاون مع دور الإفتاء وهيئات كبار العلماء في العالم الإسلامي والتنسيق مع كل ما يستجد من النوازل الفقهية والأحداث المعاصرة وتفعيل الرسائل النصية لتوعية الناس وإرشادهم فيما يحتاجونه من أمور دينهم .

Advertisements

وقال مجلس_الشورى - في قرار أصدره اليوم - بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1440- 1441 هـ، إنه على المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وضع استراتيجية تفصيلية لتحقيق الاستدامة التشغيلية والاقتصادية لقطاع تحلية المياه المالحة في المملكة، وعلى المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تعديل أسعار بيع وشراء الكهرباء بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وشركة الكهرباء السعودية لتتوافق مع أسعار القطاع الصناعي .

وعلى المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة التوسع والتنويع في مصادر الطاقة البديلة والمتجددة (مثل الطاقة النووية والشمسية وطاقة الرياح) لضمان تحقيق توازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية .

وعلى المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة دراسة استثمار والاستفادة من الغازات المنبعثة من محطات التحلية والتوسع في الاستفادة من مكونات مياه الرجيع بإعادة تدويرها وتطوير الفرص لتحويلها إلى أصول قابلة للتداول بما ينسجم مع متطلبات آلية التنمية النظيفة .

وناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة السياحة للعام المالي 1440- 1441 هـ، وأشار عضو الشورى د. أحمد الغامدي إلى حاجة قطاع السياحة إلى تظافر جهود عدد من الجهات الحكومية ليتسنى الاستفادة من المقومات السياحية الأخرى كالسياحة الثقافية وسياحة المعارض والمؤتمرات والسياحة البحرية.

جاء ذلك جلسة مجلس مجلس الشورى العادية الخامسة والخمسين للسنة الرابعة من الدورة السابعة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس د. عبدالله المعطاني.

وأشار عضو الشورى الأمير محمد آل سعود إلى أن دور وزارة السياحة ليس تنفيذ المشروعات العملاقة، وإنما دعمها والدعم يأتي من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى، في تنفيذ البنية التحية للمشروعات السياحية، وطالب عضو الشورى د. سعدون السعدون وزارة السياحة بسرعة تنفيذ مشروع العقير السياحي ليكون وجهة سياحية متميزة شرق المملكة.

طالب عضو الشورى محمد العلي وزارة السياحة بإيجاد آلية لتشجيع إنشاء النزل التراثية والبيتية الصغيرة وذلك بالسماح للمواطنين بتحويل جزء من مساكنهم وتهيئتها لاستقبال السياح مع تقديم قروض ميسرة لهم وتيسير تراخيصها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وصوت مجلس الشورى بالموافقة على توصيات لجنة الشؤون ألأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الحرس الوطني للعام المالي 1440 /1441هـ التي تهدف إلى دعم وتعزيز اداء وزارة الحرس الوطني بمختلف قطاعاتها.