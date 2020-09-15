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نشوب حريق في مبنى بالحي التجاري وسط بيروت
متابعات الخليج 365 - متابعة
قالت وسائل إعلام لبنانية إن حريقاً نشب في الحي التجاري بوسط بيروت صباح اليوم الثلاثاء.
وذكرت قناة “الجديد” اللبنانية، أن النيران اشتعلت في مبنى معروف من تصميم المهندسة المعمارية البريطانية العراقية زها حديد.
والمبنى الذي شهد اندلاع الحريق، كان قيد الإنشاء منذ سنوات وكان بناؤه على وشك الانتهاء.
وكان قد اندلع حريق في مرفأ بيروت ليطلق عموداً ضخماً من الدخان الأسود في سماء العاصمة اللبنانية بعد أكثر بقليل من شهر على انفجار هائل دمر منشآت المرفأ والمنطقة المحيطة به.
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